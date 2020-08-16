Абсолютная чемпионка мира лишилась всех своих титулов под руководством экс-тренера Головкина

Норвежка Сесилия Брекхус (36-1, 9 КО), неожиданно проиграла американке Джессике Маккэскил.

Абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе, норвежка Сесилия Брекхус (36-1, 9 КО), неожиданно проиграла американке Джессике Маккэскил (9-2, 3 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Десятираундовый бой продлился всю отведенную дистанцию и закончился победой Маккэскил решением большинства голосов судей — 97-94, 97-93, 95-95. Видео лучших фрагментов этого поединка можно посмотреть ниже.

Таким образом, Брекхус потерпела первое поражение в профессиональной карьере и потеряла все свои пояса — WBC, WBA, WBO, IBF и IBO. Напомним, Сесилия тренируется под руководством Абеля Санчеса, бывшего тренера казахстанского чемпиона Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО).

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