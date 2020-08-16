В Минске проходит митинг сторонников Лукашенко

Сторонники главы государства принесли с собой белорусские флаги и плакаты с надписями "Сохраним Беларусь".

В Минске проходит митинг в поддержку президента Александра Лукашенко, сообщает zakon.kz.

Как передает корреспондент РИА Новости, на площади Независимости собралось уже несколько тысяч человек. Площадка перед Домом правительства огорожена. За ограждением собирается значительная толпа демонстрантов. Люди продолжают приходить большими группами с разных сторон проспекта Независимости, они держат белорусские флаги.

Сторонники главы государства принесли с собой белорусские флаги и плакаты с надписями "Сохраним Беларусь". На площадь Независимости в том числе пришли коммунисты и даже "рыцарь" на коне и в шлеме вместе со своим "оруженосцем".

Поприветствовать Лукашенко приехал рыцарь из Гондураса со своим верным оруженосцем pic.twitter.com/UAE1Ot9or2 — Л. Баттерс Стотч (@L_Stotch) August 16, 2020

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Неделю не утихают акции протеста и митинги несогласных с итогами. Были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. Однако в последние дни уличные акции проходят мирно, без нарушения общественного порядка.

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