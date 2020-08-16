Какие карантинные меры смягчаются в Алматы с 17 августа

Поэтапное возобновление деятельности ТРЦ, торговых домов и т.д. разрешается на основании акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz

Главный государственный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление о поэтапном смягчении ограничительных мер в Алматы, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе и семейных (свадьбы, поминки и т.д.).

По-прежнему запрещена деятельность баров, банкетных залов и других развлекательных учреждений (караоке, бильярдные, кинотеатры, компьютерные и ночные клубы и т.д.).

Запрещен выезд на территорию нацпарков, туристических и горных объектов.

В выходные дни приостанавливается работа общественного транспорта, лицам старше 65 лет выход за территорию жилища ограничен.

Поэтапное возобновление деятельности следующих субъектов на основании акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz, с обеспечением требований по заполняемости объектов:

ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 кв. м на 1 посетителя);

- салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты оказывающие косметологические услуги (4 кв. м на одного посетителя по предварительной записи);

- детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы - не более 5 человек, по записи);

- аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока);

- фитнес-центры без бассейнов (50-процентная заполняемость, 5 метров квадратных на одного посетителя), бани и сауны без бассейнов (50-процентная заполняемость, 4 метра кв. м. на одного посетителя);

- дистанционную форму работы (для не менее 80% сотрудников гос.органов);

Разрешить возобновление работы ТРЦ, торговых домов, непродовольственных магазинов площадью свыше 2 000 кв. м, а также продовольственных и непродовольственных крытых рынков, объектов с высоким показателем заболеваемости COVID-19 среди сотрудников после прохождения оценки готовности объекта и получения акта соответствия санитарным правилам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz. Оценка готовности будет проводится рабочей комиссией, созданной из числа представителей Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по городу Алматы, акиматов районов города Алматы и Палаты предпринимателей города Алматы.

Субъектам независимо от их формы собственности необходимо в срок до 24.08.2020 пройти регистрацию на сайте InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями на период ограничительных мероприятий.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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