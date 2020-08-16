19 августа в Казахстане приостановят работу телерадиоканалы
С 03:00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы.
Фото : Carta Capital16 августа 2020, 21:03
19 августа на всей территории Казахстана временно отключат телерадиоканалы, сообщает zakon.kz.
С 03:00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, - говорится в сообщении АО "Казтелерадио".
Организация ежеквартально проводит подобные планово-профилактические работы и приносит извинения за временные неудобства.
Это необходимо для обеспечения качественного телерадиовещания. В этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.
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