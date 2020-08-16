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19 августа в Казахстане приостановят работу телерадиоканалы

С 03:00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы.

Фото : Carta Capital16 августа 2020, 21:03

19 августа на всей территории Казахстана временно отключат телерадиоканалы, сообщает zakon.kz.

С 03:00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, - говорится в сообщении АО "Казтелерадио".

Организация ежеквартально проводит подобные планово-профилактические работы и приносит извинения за временные неудобства.

Это необходимо для обеспечения качественного телерадиовещания. В этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.


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