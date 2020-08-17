337 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 103033 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 337 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 165,

- бессимптомных носителей - 172.

Всего в стране подтверждено 103033 случаев, из них:

в городе Алматы - 13877(+51),

в городе Нур-Султан -13578(+34),

в Атырауской области - 10717(+10),

в Карагандинской области - 9788(+37),

в ВКО - 7803(+36),

в ЗКО - 6561(+24),

в городе Шымкент - 5150(+4),

в Алматинской области - 4823(+5),

в Жамбылской области - 3999(+10),

в СКО - 3750(+25),

в Павлодарской области - 3685(+22),

в Мангистауской области - 3263(+14),

в Костанайской области - 3260(+19),

в Акмолинской области - 3236(+24),

в Кызылординской области -3212(+0),

в Актюбинской области - 3167(+2),

в Туркестанской области - 3164(+20).

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