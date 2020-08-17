337 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 103033 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 337 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 165,
- бессимптомных носителей - 172.
Всего в стране подтверждено 103033 случаев, из них:
в городе Алматы - 13877(+51),
в городе Нур-Султан -13578(+34),
в Атырауской области - 10717(+10),
в Карагандинской области - 9788(+37),
в ВКО - 7803(+36),
в ЗКО - 6561(+24),
в городе Шымкент - 5150(+4),
в Алматинской области - 4823(+5),
в Жамбылской области - 3999(+10),
в СКО - 3750(+25),
в Павлодарской области - 3685(+22),
в Мангистауской области - 3263(+14),
в Костанайской области - 3260(+19),
в Акмолинской области - 3236(+24),
в Кызылординской области -3212(+0),
в Актюбинской области - 3167(+2),
в Туркестанской области - 3164(+20).
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