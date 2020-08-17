Еще 18 человек скончались от коронавируса в Казахстане
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 18 841 человека, среди которых 99 детей.
Фото : kt.kz17 августа 2020, 09:04
Еще 18 человек скончались от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 18 841 человека, среди которых 99 детей.
В стационарах находится – 3 279 пациент, на амбулаторном уровне – 15 562.
406 человек находятся в тяжелом состоянии, 103 – крайней степени тяжести, 72 – на аппаратах ИВЛ.
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