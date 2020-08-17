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Казахстан открыл границы с рядом стран. Нужны ли прилетающим ПЦР-справки?

Пассажиров из трех стран будут обследовать на КВИ.

Фото : РИА Новости17 августа 2020, 11:28

Постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана от 15 августа определен порядок для прибывающих в страну из-за границы, передает zakon.kz.

Казахстан открыл авиасообщение с более чем десятком стран. Они поделены на три категории.

К первой относятся: КНР, Южная Корея, Япония, Грузия, Тайланд, Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия, ОАЭ, Беларусь, Турция, Египет, Украина, Нидерланды, Россия. Прибывающим из этих стран будут проводить термометрию и анкетирование.

Ко второй категории относятся: Польша, Узбекистан, Таджикистан. Пассажиров из этой категории будут проверять на наличие температуры и анкетировать. Помимо этого, при наличии ПЦР-справки об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом, с момента получения которой прошло не более 5 суток во время пересечения границы Казахстан (далее - справка), ограничений не будет.

При отсутствии справки требуется лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР по месту прибывания (для иностранных граждан), по месту проживания (для казахстанцев) в течение 48 часов со дня прилета с вручением уведомления об обязательности его прохождении или домашний карантин на 14 дней.

С остальными странами - третья категория - регулярные авиарейсы запрещены. Возможны нерегулярные (эвакуационные и чартерные) рейсы. К прибывающим в таком случае действуют требования как для пассажиров из второй категории стран.


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