ВВП Казахстана продолжает падать с максимальной за 11 лет скоростью - эксперт

Совокупно сошлись шоки внешнего и внутреннего спроса, а также циклического и структурного спада.

Пандемия внесла свои неожиданные коррективы в динамики экономических процессов Казахстана. Вице-президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" при Минтруда, автор телеграм-канала TENGENOMIKA Олжас Тулеуов проанализировал, как как коронавирус повлиял на казахстанскую экономику и рынок труда, передает zakon.kz.

Так, по его мнению, совокупно сошлись шоки внешнего и внутреннего спроса, а также циклического и структурного спада. При этом ВВП Казахстана продолжает падать с максимальной за 11 лет скоростью.

В значительной степени страдают сектора торговли, транспорта и других услуг. Ожидает заметный спад в промышленности. Происходит падение практически всех компонент совокупного спроса: реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, чистого экспорта. Лишь госрасходы сохраняют положительный темп роста благодаря трансфертам Нацфонда, - отметил эксперт.

Однако, несмотря на шоковость ситуации, динамика (эффективного) курса тенге демонстрирует ограниченную волатильность и сохраняется в пределах равновесного уровня, соответствующего изменению макроэкономической обстановки.

Улучшение фундаментальных факторов обменного курса (валовые резервы и профицит текущего счета) позволяют минимизировать вероятность наступления его резкого обесценения . Инфляция превысила таргетируемый Нацбанком коридор на фоне активного удорожания продовольствия, но замедляется свой рост под действием дезинфляционных факторов, – отметил аналитик.

По данным Миннацэкономики, за 7 месяцев текущего года реальный ВВП Казахстана сократился на 2,9%, что является максимальным падением экономики страны со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. При этом не исключено дальнейшее сокращение ВВП, связанное с дальнейшим усилением шоков внешнего и внутреннего спроса

Вместе с тем Олжас Тулеуов уже исключает v-образное восстановление экономической активности в Казахстане.

Так, в обзоре аналитика указывается, что восстановление позитивной динамики ВВП Казахстана, начавшееся после окончания режима ЧП и первого локдауна прервалось в связи с ведением второго локдауна, а также на фоне 17%-ого (год к году) сокращения добычи нефти в рамках участия страны в договоре ОПЕК+.

По оценкам МНЭ РК, в июле падение ВВП Казахстана по отношению к соответствующему месяцу прошлого года составило порядка 11%, что стало сильнее апрельского падения на 8%, связанного с введением жесткого локдауна. При этом дальнейшее восстановление экономической активности в лучшем случае будет происходить по W-образной траектории, - заметил Олжас Тулеов.

При этом ухудшение показателей выпуска наблюдается в большинстве отраслей экономики Казахстана.

В значительной степени произошло исторически рекордное падение выпуска в торговле и транспорте, что напрямую связано с влиянием локдаунов и частично снижением покупательской активности населения и бизнеса.

Вместе с тем ожидается более существенное сокращение производства в горнодобывающей промышленности. Наряду с этим сохраняется положительные ИФО в строительстве, связи, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Помимо совокупного предложения происходит падение и компонент совокупного спроса, за исключением госрасходов.

Наблюдаемое падение инвестиций в основной капитал и реальных денежных доходов населения станет фактором значительного сдерживания восстановления внутреннего спроса, а также ухудшения уровня жизни и благосостояния домохозяйств Казахстана. При этом, при прочих равных условиях это будет иметь положительный эффект для инфляционных процессов как фактор дезинфляции, - считает эксперт.

Он также отметил, что в связи со снижением внутреннего спроса произошло падение импорта. Так, шок внешнего спроса и выполнение обязательств Казахстана по сокращению добычи энергоресурсов в рамках участия в ОПЕК+ сказались на большем сокращении экспорта.

В результате чистый экспорт во втором квартале упал до 2 млрд. USD (минимум за последние несколько лет). При этом сохраняется положительный фискальный импульс на фоне увеличения госрасходов, как одной из мер антикризисной и контрцикличной политики правительства.

Так, продолжил Олжас Тулеуов, инфляционные процессы с начала года усилились, однако влияние на них обесценения тенге остается сдержанным, а ускорение инфляции происходит медленнее, чем ожидалось изначально.

В момент наступления курсового шока в начале марта прогнозные оценки по динамике потребительской инфляции в Казахстане на конец года складывались в диапазоне 9-11%, что значительно выше таргета Нацбанка (4-6%).

При этом снижение потребительского спроса, возникшее в результате пандемии, оказывает дезинфляционное влияние на рост цен в Казахстане. В целом, основным драйвером роста инфляции в стране остается более активное удорожание продовольствия. Непродовольственные и сервисные цены оказывают меньшее давление на общий уровень цен, - пояснил аналитик.

Тем временем на рынке труда образовалась непростая ситуация, усилившая рост фрикционной безработицы, которая в совокупности с циклической безработицей достигла пика с 2001 года.

Во втором квартале 2020 года количество безработных в Казахстане, оцененное по методике Международной организации труда, составило 454 тыс. человек против 442 тыс. кварталом раньше. На этом фоне официальный уровень безработицы практически не изменился, увеличившись с 4,8% до 5,0%.

Вместе с тем в анализируемом периоде был зафиксирован 160-кратный рост категории, именуемой "временно не работающие", которые, вероятно, и отражают потери рабочих мест на фоне COVID-19. Их число составило 368 тыс. человек. При этом, если рассчитать уровень безработицы в Казахстане с учетом этих данных, то он составит 9,5%, что может быть максимумом с 2001 года, - указал эксперт.

По его словам, после мартовского всплеска инфляционные ожидания населения начали заметно снижаться, что вероятно вызвано ограничительными мерами локдауна в отношении экономической активности. Помимо этого в промышленном секторе (инфляция предложения) сохраняется дефляция на уровне 15%, что связано с падением мировых цен на энергоносители.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!