В Казахстане падает курс доллара: как долго это будет продолжаться

На фоне общего укрепления тенге, которое длится уже неделю, финансисты проявляют осторожность в прогнозах. Основным фактором давления остается устойчивый внутренний спрос на валюту, сдержать который, возможно, сможет только агрессивное вмешательство Нацбанка, сообщает Zakon.kz.

Недельный тренд и активность на биржах

За прошедшие семь дней тенге показал уверенное укрепление. Официальный курс доллара снизился за семь дней с 549,06 до 545,67 тенге. Аналогичный тренд наблюдался и на рынке Форекс, где укрепление составило 0,97% (с 549,55 до 543 тенге).

Вчера и сегодня тенге продолжает рост: в понедельник средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) опустился на 2,20 тенге (-0,4%), до 545,26. При этом торговая активность была умеренной. Объем торгов сократился до 222,5 млн долларов (-4,6%), а количество сделок уменьшилось до 640 (-18,8%).

Сегодня торги на Форекс показывают дальнейшее падение курса доллара на уровне 543-543,6 тенге. В обменниках Астаны доллар продают/покупают по 541,78-547,79 тенге.

Фото: Zakon.kz

Мнения трейдеров: ставки и локальный спрос

Специалисты из JP Morgan отмечают, что рынок не показал убедительной реакции на объявление об увеличении продаж долларов из золотовалютных и нефтяных фондов. По их мнению, Национальный банк Казахстана может повысить ставку уже в эту пятницу, но даже агрессивное повышение может оказаться недостаточным.

"Реальные ставки все еще недостаточно привлекательны, чтобы сдержать устойчивый локальный спрос на доллар. Краткосрочно тенге может закрепиться на уровне 543-544 до четверга, но уже к пятнице возможно движение курса вверх". JP Morgan

Факторы влияния: нефть и региональные валюты

Дополнительную поддержку тенге оказывает рост цен на нефть. Сегодня утром котировки достигли 65,61 доллара, демонстрируя рост на 0,21% за сутки. Однако аналитики считают, что риски переизбытка предложения сохраняются после того, как страны ОПЕК+ решили увеличить добычу с ноября лишь на 137 тыс. б/с (рынок ожидал 500 тыс. б/с). На этом фоне курс доллара в Казахстане может стабилизироваться в диапазоне 543-545.

Стоит также учитывать поддержку от рубля, хотя этот фактор и второстепенный. Банк России повысил официальный курс доллара до 83 рублей. Аналитик Анастасия Селезнева отмечает, что, несмотря на повышение, перспективы замедления темпов нормализации ДКП и слабый спрос на валюту в России сдерживают девальвационное движение. Краткосрочно курс доллара к рублю ожидается в диапазоне 82-84.

Старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев полагает, что в ближайшие три дня курс доллара к тенге в среднем составит 543 тенге. В более долгосрочной перспективе, к 17 октября, ожидается постепенный возврат к отметкам в 545 тенге.

"Несмотря на текущее недельное укрепление, фундаментальные факторы не дают оснований для долгосрочного оптимизма. Краткосрочно тенге может еще немного укрепиться, но в целом в октябре высока вероятность возврата к отметкам выше 545 тенге, что подтверждает сохранение девальвационных рисков". Ергазы Таубаев

Отметим, что, согласно опросу Нацбанка РК, участники рынка ожидают ослабления национальной валюты на фоне снижения мировых цен на нефть. Согласно медианным оценкам, среднегодовой курс USD/KZT составит 552 тенге за доллар в 2026 году и 568 тенге за доллар в 2027 году.