Тихановская готова стать национальным лидером Беларуси

Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, сказал она.

Фото : TUT.BY

Главный соперник президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны, передает zakon.kz. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, — заявили Тихановская на видео, которое появилось на YouTube-канале "Страна для жизни". Она также обратилась к силовикам: Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, вы сами это прекрасно знаете и понимаете, - сказала Тихановская.

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