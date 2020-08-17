Ученые назвали лучший материал для защиты от COVID-19

При нанесении на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки и его невозможно было обнаружить.

Одежда и маски из хлопка предотвратят попадание SARS-CoV-2 на кожу и слизистые. Ученые пришли к выводу, что вирус распадается на этой ткани менее чем за сутки даже без специальной обработки, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Ученые из расположенных в Канаде Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета исследовали стабильность SARS-CoV-2 на экспериментально загрязненных СИЗ.

Вирус поместили на восемь разных материалов: нитриловые перчатки для медицинского осмотра, усиленные химически стойкие перчатки, респираторные маски N-95 и N-100, Tyvek (особый легкий и прочный нетканый материал), пластик, хлопок и нержавеющую сталь. Затем вели наблюдения за ним в течение трех недель.

Оказалось, что при нанесении на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки и его невозможно было обнаружить.

Касается это и масок, хотя споры об их эффективности против SARS-CoV-2 идут с самого начала пандемии. В своей работе ученые предполагают, что использование хлопковых масок наиболее безопасно и выгодно, учитывая частую необходимость их повторного применения после обработки. Конечно, хлопок проницаем для одинокого вируса, но преграждает путь к коже и дыхательным путям воздушно-капельным частицам с его содержанием, а это самый распространенный метод передачи SARS-CoV-2.

- Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно ковид-безопасной. Исследовать различные ткани важно: сейчас необходимо понимать, в каких условиях вирус выживает и гибнет быстрее всего, - сообщил ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Эксперт обратил внимание на то, что все СИЗ имеют правила по уходу за ними. Соответственно, если респираторы и маски одноразовые, их, вне зависимости от материала, необходимо утилизировать. Если многоразовые - обрабатывать соответствующим образом, ведь на поверхности мог оказаться патоген. Также для некоторых респираторов требуется замена отдельных его частей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!