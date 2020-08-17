Горячие новости
Читайте также

Нефтяной танкер раскололся пополам у берегов Маврикия

Авария, по мнению ученых, привела к экологической катастрофе небывалых для острова масштабов.

Фото : euronews.com17 августа 2020, 12:53

Японский танкер, севший на мель у берегов Маврикия, раскололся пополам, сообщает zakon.kz.

Это произошло 15 августа, подтвердили официальные лица euronews.com, добавив, что остаточная нефть просочилась в океан.

Началась буксировка носовой части судна. Ее планируют затопить в не менее чем тысяче километров от берега, пообещали власти.

В конце июля сухогруз MV Wakashio, перевозивший около четырех тысяч тонн нефтепродуктов, врезался в риф в районе знаменитого морского заповедника Блю-Бэй и дал течь.

Большая часть мазута была откачана с судна на прошлой неделе. Однако из пробоины вылилось около тысячи тонн горючего, образовав в природоохраняемой зоне огромное нефтяное пятно.

Авария, по мнению ученых, привела к экологической катастрофе небывалых для острова масштабов.

Помимо специалистов из разных стран, борьбу с загрязнением отчаянно ведут местные жители и добровольцы, сооружая вдоль береговой линии из подручных средств водные барьеры.

Маврикийские власти готовят иск к японской компании, владеющей танкером, о компенсации ущерба.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты