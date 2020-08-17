Алматинцы удивлены огромной очередью у городского ТРЦ

С 17 августа началось поэтапное смягчение ограничительных мер в Алматы.

Алматинцы обсуждают в социальных сетях огромную очередь, снятую на видео у торгово-развлекательного комплекса Grand Park (Гранд Парк), сообщает zakon.kz.

Видео с огромной очередью опубликовано в соцсети в паблике kris_p_almaty.

Данное видео вызвало немало комментариев от пользователей соцсетей.

А говорят у народа денег нет. Может деньги раздают и сидим и смотрим. Побежали туда, – пишет пользователь под ником posudaorbuta.

Очередь нужно приходить в 4 утра занимать, – пишет skidki_v_almaty.

Началась 2 волна, – написал пользователь wakeuprus.

Напомним, главный государственный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление о поэтапном смягчении ограничительных мер в Алматы. С 17 августа поэтапно возобновляют деятельность:

- ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 кв. м на 1 посетителя);

- салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты оказывающие косметологические услуги (4 кв. м на одного посетителя по предварительной записи);

- детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы - не более 5 человек, по записи);

- аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока);

- фитнес-центры без бассейнов (50-процентная заполняемость, 5 метров квадратных на одного посетителя), бани и сауны без бассейнов (50-процентная заполняемость, 4 метра кв. м. на одного посетителя);

Разрешить возобновление работы ТРЦ, торговых домов, непродовольственных магазинов площадью свыше 2 000 кв. м, а также продовольственных и непродовольственных крытых рынков, объектов с высоким показателем заболеваемости COVID-19 среди сотрудников после прохождения оценки готовности объекта и получения акта соответствия санитарным правилам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz. Оценка готовности будет проводится рабочей комиссией, созданной из числа представителей Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по городу Алматы, акиматов районов города Алматы и Палаты предпринимателей города Алматы, – отмечено в постановлении главного санврача.

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