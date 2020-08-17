Женщина перестала чувствовать боль после родов

После выписки женщина ломала кости и сильно обжигалась, но не замечала этого.

Жительница Великобритании Эмили Мэдли заявила, что перестала чувствовать боль после родов в 2015 году, передает zakon.kz со ссылкой на Metro.

Медики были шокированы, когда мать спокойно ела чипсы во время родов и смотрела телевизор. Сама же Эмили на вопросы акушеров о дискомфорте отвечала отрицательно.

После выписки женщина ломала кости и сильно обжигалась, но не замечала этого.

Я никогда не ходила к врачам, чтобы выяснить, почему не чувствую боли. До того, как у меня появился Альфи, я могла удариться пальцем ноги и испытать сильную боль, - сказала Эмили.

Родные женщины переживают за нее. Они хотят, чтобы Эмили прошла обследование у врачей и получила диагноз.

Согласно исследованию Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, одна из 100 женщин имеет ген, который действует как естественная эпидуральная анестезия и притупляет их чувство боли.

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