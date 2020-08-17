Российский рубль окреп, тенге и турецкая лира ослабли: динамика курсов валют за неделю

Как изменились по отношению к доллару курсы валют некоторых развивающихся стран.

По итогам торгов 14 августа рыночный курс тенге сложился на уровне 419,02 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,2% (с 418,17). Также небольшое ослабление или, напротив укрепление продемонстрировали валюты других государств. Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 7 по 14 августа 2020 года предоставил Национальный банк Казахстана, сообщает zakon.kz.

На внешнем валютном рынке в период с 7 по 14 августа 2020 года произошел ряд значимых событий. Темпы инфляции в США ускорились до 0,6% м/м, превысив ожидания аналитиков вдвое. Сенат США ушел на каникулы, не достигнув соглашения по новому пакету экономического стимулирования. Рост розничных продаж в США резко замедлился до 1,2% м/м в июле (8,4% - в июне). Власти Великобритании возобновляют обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из Франции, опасаясь роста числа случаев заражения COVID-19 в стране. Переговоры США и Китая по торговле, запланированные на 15 августа, были отложены из-за организационных вопросов, новая дата не определена, - отмечено в сообщении финрегулятора.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

Мексиканское песо укрепилось на 1,7% (с 22,37 до 21,98) на фоне глобального ослабления курса доллара США после выхода данных об инфляции и розничных продажах. Центральный Банк снизил ставку на 50 б.п. до 4,5%.

Южноафриканский ранд укрепился на 1,4% (с 17,64 до 17,39) на фоне выхода данных о продолжении роста промышленного производства в июне на 16,8% м/м.

Российский рубль укрепился на 0,8% (с 73,4 до 72,83) на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Бразильский реал укрепился на 0,4% (с 5,44 до 5,42) на фоне интервенций ЦБ в виде проведения своп аукциона по продаже 500 млн. долларов США из-за беспокойства инвесторов по поводу планов Правительства превысить лимит по государственным расходам.

Индийская рупия незначительно укрепилась с 74,94 до 74,91, несмотря на снижение промышленного производства четвертый месяц подряд в июне (-16,6% м/м).

Индонезийская рупия ослабла на 1,2% (с 14 625 до 14 795) на фоне оттока портфельных иностранных инвестиций с местного рынка.

Турецкая лира ослабла на 1,2% (с 7,28 до 7,37). ЦБ Турции предложил банкам более дорогой канал предоставления ликвидности в виде 1-месячных репо аукционов по ставке 10,96% (на 271 б.п. превышающую ключевую ставку).

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