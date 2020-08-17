Токаев провел встречу с Балаевой

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам информационной политики и гражданского общества.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал информацию об итогах работы министерства, а также о перспективных подходах к дальнейшей деятельности ведомства.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам информационной политики и гражданского общества. В частности, Аида Балаева доложила о развитии отечественных средств массовой информации, повышении их конкурентоспособности, а также о государственной поддержке социальных инициатив неправительственных организаций и реализации программы "Рухани жаңғыру".

По итогам встречи Президент Казахстана поставил перед министерством ряд конкретных задач.

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