Парень, купив машину в рассрочку, перепродал ее в Семее

Следствие продолжается.

18-летний житель Семея решил заработать "легкие" деньги, но был задержан, передает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, 12 августа в полицию обратился 49-летний житель Семея и сообщил, что в конце мая продал малознакомому автомобиль марки Mercedes-Benz.

Мужчины условились о сумме за автомобиль, при этом покупатель попросил провести платеж в рассрочку и владелец автомобиля согласился. Деньги за автомобиль мошенник обещал вернуть позднее, однако вскоре перестал выходить на связь. Мужчина поняв, что, скорее всего, стал жертвой мошенника, сразу же обратился в полицию за помощью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Бескарагайского района. В ходе следствия выяснилось, что задержанный успел продать чужую машину, а деньги за нее даже не планировал возвращать хозяину, – отметили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 части 1 УК РК “Мошенничество”. Следствие продолжается.

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