Елбасы: Люди должны понимать всю ответственность

Он отметил необходимость обеспечения эпидемиологической безопасности в связи с послаблением карантина.

Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев принял Асета Исекешева, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев указал на важность осуществления контроля состояния национальной безопасности, соблюдения законности и обеспечения правопорядка в условиях пандемии.

Елбасы отметил необходимость обеспечения эпидемиологической безопасности в связи с послаблением карантина.

С сегодняшнего дня принято решение о смягчении карантинных мер. Однако, люди должны понимать всю ответственность. Каждый человек должен беречь собственное здоровье, - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь, Асет Исекешев доложил о проводимой работе Аппарата Совета Безопасности по анализу и предупреждению возможных рисков и угроз.

На постоянной основе проводится анализ рисков и угроз, по каждому направлению осуществляется мониторинг и предлагаются меры по их решению. Сейчас основной вопрос – это пандемия коронавируса. Аппарат Совета Безопасности с учетом решений Совета осуществляет мониторинг ситуации, вносит конкретные предложения и рекомендации по ряду вопросов. Относительно криминогенной обстановки, в целом по стране количество преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 34%. Ситуация контролируемая. Наблюдается хорошая динамика по снижению преступлений по ряду направлений, - сказал Секретарь Совета Безопасности.

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