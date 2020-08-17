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Владелец почти полцентнера наркотиков пытался убежать от полиции

У него обнаружено около 20 кг высушенной марихуаны и более 27 кг стеблей конопли.

Фото : polisia.kz17 августа 2020, 19:45

Около 48 килограммов наркотиков обнаружено у 45-летнего жителя Жамбылской области, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД, 13 августа в ходе проведения республиканского ОПМ “Карасора” сотрудники УПН ДП Жамбылской области совместно с сотрудниками в/ч №5518 Национальной гвардии задержали 45-летнего мужчину в предпесковой зоне Шуского района. У него обнаружено около 20 кг высушенной марихуаны и более 27 кг стеблей конопли.

Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу. Ведется досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК.


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