Владелец почти полцентнера наркотиков пытался убежать от полиции
У него обнаружено около 20 кг высушенной марихуаны и более 27 кг стеблей конопли.
Фото : polisia.kz17 августа 2020, 19:45
Около 48 килограммов наркотиков обнаружено у 45-летнего жителя Жамбылской области, передает zakon.kz.
Согласно данным МВД, 13 августа в ходе проведения республиканского ОПМ “Карасора” сотрудники УПН ДП Жамбылской области совместно с сотрудниками в/ч №5518 Национальной гвардии задержали 45-летнего мужчину в предпесковой зоне Шуского района. У него обнаружено около 20 кг высушенной марихуаны и более 27 кг стеблей конопли.
Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу. Ведется досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК.
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