Токаев поручил провести еще один отбор в Президентский резерв

Уменьшив при этом количество отбираемых кандидатур с учетом потребностей государственных органов.

Фото : akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, сообщает zakon.kz. Президент заслушал отчет об основных направлениях деятельности Агентства. Анар Жаилганова доложила о формировании кадровой политики административной государственной службы, контроле над соблюдением госслужащими отраслевого законодательства и этических норм, а также о ситуации с качеством оказания госуслуг. Глава государства поручил продолжить работу с "Президентским молодежным кадровым резервом", осуществлять мониторинг трудоустройства его участников и регламентировать условия их пребывания в составе резерва. Касым-Жомарт Токаев дал поручение провести в 2021 году еще один конкурсный отбор в "Президентский молодежный кадровый резерв", уменьшив при этом количество отбираемых кандидатур с учетом потребностей государственных органов.

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