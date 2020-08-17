Токаев поручил провести еще один отбор в Президентский резерв
Уменьшив при этом количество отбираемых кандидатур с учетом потребностей государственных органов.
Фото : akorda.kz17 августа 2020, 19:55
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, сообщает zakon.kz.
Президент заслушал отчет об основных направлениях деятельности Агентства.
Анар Жаилганова доложила о формировании кадровой политики административной государственной службы, контроле над соблюдением госслужащими отраслевого законодательства и этических норм, а также о ситуации с качеством оказания госуслуг.
Глава государства поручил продолжить работу с "Президентским молодежным кадровым резервом", осуществлять мониторинг трудоустройства его участников и регламентировать условия их пребывания в составе резерва.
Касым-Жомарт Токаев дал поручение провести в 2021 году еще один конкурсный отбор в "Президентский молодежный кадровый резерв", уменьшив при этом количество отбираемых кандидатур с учетом потребностей государственных органов.
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