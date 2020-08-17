Горячие новости
Читайте также

Токаев поручил провести еще один отбор в Президентский резерв

Уменьшив при этом количество отбираемых кандидатур с учетом потребностей государственных органов.

Фото : akorda.kz17 августа 2020, 19:55

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, сообщает zakon.kz.

Президент заслушал отчет об основных направлениях деятельности Агентства.

Анар Жаилганова доложила о формировании кадровой политики административной государственной службы, контроле над соблюдением госслужащими отраслевого законодательства и этических норм, а также о ситуации с качеством оказания госуслуг.

Глава государства поручил продолжить работу с "Президентским молодежным кадровым резервом", осуществлять мониторинг трудоустройства его участников и регламентировать условия их пребывания в составе резерва.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение провести в 2021 году еще один конкурсный отбор в "Президентский молодежный кадровый резерв", уменьшив при этом количество отбираемых кандидатур с учетом потребностей государственных органов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты