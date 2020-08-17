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Лукашенко назвал условие для возможных перевыборов

Ранее Лукашенко заявил, что перевыборов в Беларуси не будет.

Фото : БелТА17 августа 2020, 20:06

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на Минский завод колесных тягачей допустил проведение новых президентских выборов в республике после принятия новой Конституции, передает zakon.kz со ссылкой на RT.

Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти, - заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что перевыборов в Беларуси не будет. По его словам, страна погибнет как государство, если согласится на проведение повторных выборов. Он отметил, что выборы прошли "по-цивильному".


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