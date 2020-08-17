Определены даты каникул казахстанских школьников
Отдыхать школьники будут в общем 33 дня.
Фото : Pixabay17 августа 2020, 21:45
Министр образования Казахстана утвердил даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2020 - 2021 учебного года в организациях среднего образования, передает zakon.kz.
Так, приказом главы ведомства утверждены следующие даты каникул:
В 1-11 (12) классах: осенние - 10 дней (со 5 по 14 ноября 2020 года включительно), зимние - 11 дней (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно), весенние - 12 дней (с 20 по 31 марта 2021 года включительно);
в 1 классах: дополнительные каникулы - 7 дней (с 8 по 14 февраля 2021 года включительно).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036410-becdc3d4e51f99095f0d1e8e046344c5
Сейчас читают