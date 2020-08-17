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Определены даты каникул казахстанских школьников

Отдыхать школьники будут в общем 33 дня.

Фото : Pixabay17 августа 2020, 21:45

Министр образования Казахстана утвердил даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2020 - 2021 учебного года в организациях среднего образования, передает zakon.kz.

Так, приказом главы ведомства утверждены следующие даты каникул:

В 1-11 (12) классах: осенние - 10 дней (со 5 по 14 ноября 2020 года включительно), зимние - 11 дней (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно), весенние - 12 дней (с 20 по 31 марта 2021 года включительно);

в 1 классах: дополнительные каникулы - 7 дней (с 8 по 14 февраля 2021 года включительно).


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