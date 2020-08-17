Экологи хотят запретить легковым авто въезжать на территорию БАО

Защитники природы считают целесообразным запустить экотакси, которое будет курсировать от поста в Алмарасане до БАО.

Запретить легковым авто въезжать на территорию Большого Алматинского озера предлагают экологи, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AlmatyTV, вместо этого, защитники природы считают целесообразным запустить экотакси, которое будет курсировать от поста в Алмарасане до БАО. Таким образом, активисты надеются снизить нагрузку на экосистему высокогорного озера.

Высокогорный водоем расположен в Заилийском Алатау на высоте 2,5 тыc. метров над уровнем моря. Помимо завораживающего вида, открывающегося на озеро, БАО славится чистейшими водами, которые снабжают Алматы. Большое Алматинское озеро - это, пожалуй, одна из самых известных достопримечательностей и посещаемых мест. Сюда всегда съезжаются тысячи туристов. Зачастую, после себя отдыхающие оставляют мусор. В купальный сезон эти края превращаются в стоянку для автомобилей.

Очень много людей приводят с собой много мусора, что осложняет вывоз этого мусора отсюда с территории национального парка, - заявил председатель ОО "Экологический патруль Казахстана" Тимур Елеусизов.

В период действия карантина въезд на БАО временно закрыт. От экопоста можно пройти только пешком. За время ограничительных мер, говорят экологи, природа в Национальном парке значительно улучшилась. Видео с фотоловушек тому подтверждение: дикие животные перестали бояться и стали чаще попадать в объективы камер.

Надо все-таки ограничить въезд автотранспорта на постоянной основе, и как альтернатива мы думаем, что необходимо нацпаркам внедрить на постоянной основе экотакси, - сообщил представитель эко-фонда "Табигат" Герман Чащин.

Вместо транспорта на топливе защитники природы предлагают запустить специальные экотакси, которые будут ходить от экологического поста в Алмарасане до БАО. Электромобиль бесшумный и не пугает животных в отличие от машин на бензине. Такой проект вполне успешно показал себя на Медеу и Шымбулаке.

Мы уже долгое время говорили запретить проезд автотранспорта на БАО, потому что, во-первых, шумовой эффект для диких животных, то что двигатели, рычащие машины - это все сказывается, плюс идет загрязнение воздуха, - добавил Елеусизов.

Ранее предложения запретить въезд частным автомобилям на БАО уже поступали. Сейчас экоактивисты готовят проект для утверждения в городской администрации.

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