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Экологи хотят запретить легковым авто въезжать на территорию БАО

Защитники природы считают целесообразным запустить экотакси, которое будет курсировать от поста в Алмарасане до БАО.

Фото : almatytv17 августа 2020, 22:22

Запретить легковым авто въезжать на территорию Большого Алматинского озера предлагают экологи, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AlmatyTV, вместо этого, защитники природы считают целесообразным запустить экотакси, которое будет курсировать от поста в Алмарасане до БАО. Таким образом, активисты надеются снизить нагрузку на экосистему высокогорного озера.

Высокогорный водоем расположен в Заилийском Алатау на высоте 2,5 тыc. метров над уровнем моря. Помимо завораживающего вида, открывающегося на озеро, БАО славится чистейшими водами, которые снабжают Алматы. Большое Алматинское озеро - это, пожалуй, одна из самых известных достопримечательностей и посещаемых мест. Сюда всегда съезжаются тысячи туристов. Зачастую, после себя отдыхающие оставляют мусор. В купальный сезон эти края превращаются в стоянку для автомобилей.

Очень много людей приводят с собой много мусора, что осложняет вывоз этого мусора отсюда с территории национального парка, - заявил председатель ОО "Экологический патруль Казахстана" Тимур Елеусизов.

В период действия карантина въезд на БАО временно закрыт. От экопоста можно пройти только пешком. За время ограничительных мер, говорят экологи, природа в Национальном парке значительно улучшилась. Видео с фотоловушек тому подтверждение: дикие животные перестали бояться и стали чаще попадать в объективы камер.

Надо все-таки ограничить въезд автотранспорта на постоянной основе, и как альтернатива мы думаем, что необходимо нацпаркам внедрить на постоянной основе экотакси, - сообщил представитель эко-фонда "Табигат" Герман Чащин.

Вместо транспорта на топливе защитники природы предлагают запустить специальные экотакси, которые будут ходить от экологического поста в Алмарасане до БАО. Электромобиль бесшумный и не пугает животных в отличие от машин на бензине. Такой проект вполне успешно показал себя на Медеу и Шымбулаке.

Мы уже долгое время говорили запретить проезд автотранспорта на БАО, потому что, во-первых, шумовой эффект для диких животных, то что двигатели, рычащие машины - это все сказывается, плюс идет загрязнение воздуха, - добавил Елеусизов.

Ранее предложения запретить въезд частным автомобилям на БАО уже поступали. Сейчас экоактивисты готовят проект для утверждения в городской администрации.


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