Казахстанский боец дебютирует на UFC

Поединок состоится 24 октября.

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов дебютирует на UFC 254, передает zakon.kz.

Об этом сообщил его менеджер Саят Абдрахманов.

Вот и случилось событие к которому я шел и стремился последние годы. Дорога была сложной и тернистой, но тем слаще вкус победы, - отметил в Instagram боец.

Морозов - действующий чемпион M-1 в легчайшем весе. 31-летний Морозов дебютировал в ММА в 2008 году. На его счету 16 побед при четырех поражениях. Соперник по дебюту в UFC будет объявлен позднее.

UFC 254 запланирован на 24 октября. Главный поединок вечера - чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с Джастином Гэтжи.

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