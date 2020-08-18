Казахстанский боец дебютирует на UFC
Поединок состоится 24 октября.
Фото : Instagram18 августа 2020, 00:54
Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов дебютирует на UFC 254, передает zakon.kz.
Об этом сообщил его менеджер Саят Абдрахманов.
Вот и случилось событие к которому я шел и стремился последние годы. Дорога была сложной и тернистой, но тем слаще вкус победы, - отметил в Instagram боец.
Морозов - действующий чемпион M-1 в легчайшем весе. 31-летний Морозов дебютировал в ММА в 2008 году. На его счету 16 побед при четырех поражениях. Соперник по дебюту в UFC будет объявлен позднее.
UFC 254 запланирован на 24 октября. Главный поединок вечера - чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с Джастином Гэтжи.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036421-fb3b0f6fdc1cb8b90a8e3b8101813169
Сейчас читают