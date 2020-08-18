Павлодарец остался без волос после посещения парикмахерской

Пострадавший потребовал 2 млн тенге в качестве компенсации.

В Павлодаре молодой человек, пришедший в салон покрасить волосы, несколько дней пролежал на больничной койке, передает zakon.kz.

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", в своих мучениях он обвинил мастера, которая его обслуживала.

Салон красоты, которым воспользовался пострадавший, расположенный в здании Павлодарского железнодорожного вокзала, весьма популярен.

Мастер ошиблась в соблюдении пропорции компонентов краски и нанесла ее на голову клиенту сразу – без предварительного теста на аллергическую реакцию. Уже через несколько минут молодому человеку стало плохо - вместе с болью появилось головокружение и стали слезиться глаза. Как выяснилось позже, он получил химический ожог второй степени.

Жизни, конечно, при обращении такого риска не было. Риска не было для жизни. Больше имел такой косметический, болевой фактор, конечно. И эмоциональный, - сообщил заведующий хирургическим отделением городской поликлиники Еркин Нургалиев.

Мастер в этом салоне проработала всего неделю, временно заменяла другого специалиста. По словам Людмилы - директора салона, попросившей не называть ее фамилию, поводов для критики парикмахер не давала.

Чтобы ее взять к себе, мы сначала же все о ней узнали. Знаете, ни разу на нее жалоб никаких не было. И стрижет она очень хорошо, и красит, и стаж у нее хороший. И человек она хороший, - рассказала руководитель салона красоты Людмила.

Руководитель салона добавила, что трудовой договор с провинившимся мастером расторгли. Но коллеги почему-то продолжают встречать ее на рабочем месте.

Пострадавший от рук мастера павлодарец требовал в качестве компенсации морального ущерба 2 млн тенге. Но в суде, где рассматривали дело, запрашиваемую сумму снизили до 400 тысяч. Также мастера приговорили к 40 часам общественных работ.

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