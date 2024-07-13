Пострадавший от паводка актюбинский предприниматель получит свыше 58 млн тенге

В городе Актобе пострадавший от паводка владелец бизнеса получит в качестве компенсации более 58 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба областного акимата, предпринимателю была одобрена сумма возмещения ущерба. Такое решение приняла областная комиссия, созданная для возмещения нанесенного материального ущерба представителям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от паводка.

Оказалось, что во время паводка полностью затопило территорию, где находятся его объекты:

магазин;

ресторан;

летнее кафе;

производственный цех.

В результате водой залило подвальные помещения и первый этаж здания. Теперь у предпринимателя есть возможность восстановить ущерб.

Всего в Актюбинской области из-за паводка пострадали 76 предпринимателей. На сегодняшний день рассмотрено 16 заявок, из них 11 одобрено на возмещение ущерба. Общая сумма по одобренным заявкам составила 167 млн тенге.

Акимат напоминает, что заявления на назначение компенсации принимаются до 30 ноября этого года.

А в Северо-Казахстанской области продолжает решаться жилищный вопрос пострадавших жителей от паводка.