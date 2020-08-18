267 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 103300 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 144,

- бессимптомных носителей - 123.

Всего в стране подтверждено 103300 случаев, из них:

в городе Алматы - 13916(+39),

в городе Нур-Султан -13613(+35),

в Атырауской области - 10731(+14),

в Карагандинской области - 9820(+32),

в ВКО - 7833(+30),

в ЗКО - 6583(+22),

в городе Шымкент - 5152(+2),

в Алматинской области - 4828(+5),

в Жамбылской области - 4009(+10),

в СКО - 3774(+24),

в Павлодарской области - 3692(+7),

в Костанайской области - 3276(+16),

в Мангистауской области - 3270(+7),

в Акмолинской области - 3249(+13),

в Кызылординской области -3213(+1),

в Туркестанской области - 3171(+7),

в Актюбинской области - 3170(+3).

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