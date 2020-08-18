267 заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 103300 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 144,
- бессимптомных носителей - 123.
Всего в стране подтверждено 103300 случаев, из них:
в городе Алматы - 13916(+39),
в городе Нур-Султан -13613(+35),
в Атырауской области - 10731(+14),
в Карагандинской области - 9820(+32),
в ВКО - 7833(+30),
в ЗКО - 6583(+22),
в городе Шымкент - 5152(+2),
в Алматинской области - 4828(+5),
в Жамбылской области - 4009(+10),
в СКО - 3774(+24),
в Павлодарской области - 3692(+7),
в Костанайской области - 3276(+16),
в Мангистауской области - 3270(+7),
в Акмолинской области - 3249(+13),
в Кызылординской области -3213(+1),
в Туркестанской области - 3171(+7),
в Актюбинской области - 3170(+3).
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