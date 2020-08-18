Горячие новости
Читайте также

Вузы России организуют дистанционное обучение казахстанским студентам

Студенты могут самостоятельно отслеживать официальные сайты своих вузов.

Фото : vremya31.ru18 августа 2020, 09:33

Казахстанские студенты вузов России 1 сентября могут начать учебу дистанционно, сообщает zakon.kz.

По информации посольства РК в России, все российские вузы 1 сентября начнут учебный год в очном формате.

Однако в связи с тем, что въезд студентов из РК в РФ временно приостановлен до стабилизации эпидемиологической ситуации, российские учебные заведения готовы организовать учебный процесс в дистанционном формате. Студенты могут самостоятельно отслеживать официальные сайты своих вузов и быть в контакте с кураторами своих факультетов, - говорится в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты