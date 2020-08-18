Вузы России организуют дистанционное обучение казахстанским студентам
Студенты могут самостоятельно отслеживать официальные сайты своих вузов.
Фото : vremya31.ru18 августа 2020, 09:33
Казахстанские студенты вузов России 1 сентября могут начать учебу дистанционно, сообщает zakon.kz.
По информации посольства РК в России, все российские вузы 1 сентября начнут учебный год в очном формате.
Однако в связи с тем, что въезд студентов из РК в РФ временно приостановлен до стабилизации эпидемиологической ситуации, российские учебные заведения готовы организовать учебный процесс в дистанционном формате. Студенты могут самостоятельно отслеживать официальные сайты своих вузов и быть в контакте с кураторами своих факультетов, - говорится в сообщении.
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