Сотрудница вуза несколько лет присваивала оплату за обучение студентов в Актобе

В Актобе сотрудницу вуза сначала лишили свободы за присвоение денег студентов, а затем изменили ей наказание, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы Актюбинского областного суда, осужденная с 2016 по 2023 год, работая в Международном транспортно-гуманитарном университете ведущим специалистом, неоднократно получала от студентов оплату за учебу на свой личный счет и тратила эти деньги. Сумма причиненного ущерба составила 14 558 980 тенге.

Приговором суда №2 Актобе женщина была признана виновной в мошенничестве и ей назначили наказание в виде лишения свободы на три года.

Дело рассмотрели в апелляционном порядке по жалобе осужденной и ее защитника, которые просили изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"В суде апелляционной инстанции установлено, что Т. раскаялась, на сегодняшний день добровольно в полном объеме возместила ущерб всем потерпевшим, на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей, которые проживали с осужденной (брак расторгнут), ранее не судима, характеризуется положительно, потерпевшие просили назначить осужденной наказание, не связанное с лишением свободы", – сообщили в суде.

Судебная коллегия с учетом установленных в суде обстоятельств посчитала возможным назначить осужденной наказание в виде ограничения свободы в пределах санкции статьи.

"Постановлением апелляционной коллегии приговор суда первой инстанции изменен, назначенное Т. наказание изменено на ограничение свободы сроком на три года, с установлением пробационного контроля. Кроме того, осужденная привлечена к принудительному труду по 100 часов ежегодно.

Постановление вступило в законную силу.

Накануне, 3 сентября, сообщалось о приговоре в отношении директора хлебных баз в Астане, который украл из государственного резервного запаса зерно на сумму более 160 млн тенге.