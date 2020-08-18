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13 новых инфекционных больниц построят в Казахстане

Таким образом, 5 тысяч человек получат работу.

Фото : rus.azattyq-ruhy.kz18 августа 2020, 09:37

В Казахстане построят 13 новых инфекционных больниц. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, предает корреспондент zakon.kz.

Всего в рамках Дорожной карты занятости будет построено 683 объекта разных сфер. Так, к примеру, в сфере образования будет построено 80 новых объектов, которые создадут 10 тысяч рабочих мест.

60 новых объектов здравоохранения, культуры и спорта, туризма создадут 20 тысяч новых постоянных рабочих мест. 153 водохозяйственных объекта создадут 77 тысяч постоянных рабочих мест. Кроме того, будет построено 13 новых инфекционных больниц, что создаст 5 тысяч постоянных рабочих мест, - сообщил Биржан Нурымбетов на заседании правительства.


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