Программа поддержки предпринимателей 2.0 от KMF

Кредитование по спецусловиям, акции и снижение кредитной нагрузки – такие меры предлагает крупнейшая МФО республики своим заемщикам в ответ на общее снижение деловой активности.

Традиционные клиенты микрофинансовых компаний в Казахстане – мелкие предприниматели, чей бизнес остро отреагировал на весенние и летние органичения. Длительные перерывы в работе точек торговли и сферы услуг негативно отражаются на их бизнесе. Летом вновь были введены ограничения на работу объектов бизнеса, крытых рынков, непродовольственных магазинов, сферы услуг. В регионах особенно пострадали предприниматели, торгующие скотом, занимающиеся пассажирскими перевозками, владельцы магазинов непродовольственных товаров и торговцы крытых рынков, отмечают в KMF.

Именно для таких заемщиков крупнейшая МФО Казахстана в начале августа разработала расширенную программу поддержки, значительно расширив ее новыми инструментами и преференциями.

Первой программой поддержки KMF, которая действовала в период карантина, с апреля по июнь, cмогли поспользоваться десятки тысяч предпринимателей. Часть бизнесменов получили отсрочку по действующему займу, другие – льготные кредиты с отсрочкой.

Шалкар Жусупов, Председатель Правления KMF: "Наша миссия – содействовать росту представителей микро, агро бизнеса. Новая программа поддержки наших заемщиков-предпринимателей всецело этому подчинена. Программа будет действовать до конца 2020 года, а возможно и дольше и призвана смягчить снижение деловой активности и все еще действующие ограничения в регионах".

Главное отличие этой программы – каждая категория клиентов может рассчитывать на свой пакет финансовых инструментов.

В компании считают, что программа поддержки затронет большинство предпринимателей, которые имеют кредиты в KMF. Главная ее цель – обеспечить возможности для кредитования предпринимателей со стабильным бизнесом и поддерживать тех, у которых временные трудности.

Пакет мер поддержки "Развитие". Для тех предпринимателей, которые не имеют проблем с бизнесом и готовы развиваться в условиях ограничений и неопределенности. Можно взять кредит до 2 млн. тенге с льготным периодом оплаты основной суммы долга до 11 мес., а также получить новый кредит со скидкой до 5%.

Пакет мер поддержки "Стабильность". Для тех бизнесменов, чей бизнес приостановлен, кому необходимо временно снижение кредитной нагрузки. В МФО для такой категории заемщиков предлагают еще больше инструментов помощи. Главный из них - уменьшение платежей по кредиту в два раза до конца 2020 года, с возможным продлением сроков по кредиту. Также можно изменить график погашения, взять в кредит до 1 млн. тг. с льготным периодом погашения основной суммы долга до 11 мес. А с 1 сентября 2020 года будет открыт доступ к программе субсидирования процентной ставки.

Пакет мер "Восстановление". Инструменты подойдут заемщикам с просроченной задолженностью по кредиту и не имеющим возможность оплачивать его в прежнем объеме. Здесь представлен самый широкий спектр мер помощи. Заемщики, которые уже допустили просрочку по кредиту, могут взять- реструктуризацию, т.е. уменьшить ежемесячную сумму погашения и увеличить срок кредита до комфортных условий, которые позволят и дальше погашать взятый кредит. Благодаря чему заемщик не испортит себе кредитную историю и при необходимости сможет взять новый заем. Также такие предприниматели могут рассчитывать на списание пени, при условии погашения и индивидуального рассмотрение каждого случая, и перераспределение кредитной нагрузки. С 1 сентября 2020 года для таких заемщиков также будет открыт еще и доступ к программе субсидирования.

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