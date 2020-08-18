Казахстанцы едят меньше рыбы, чем положено - министр

ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в год.

На заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Мазгум Мирзагалиев рассказал, сколько казахстанцы потребляют рыбы, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения.

Так, если ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в год на человека, то в Казахстане это цифра составляет менее 4 кг. В свою очередь, в соседних России и Китае потребляется 20-40 кг на человека соответственно, - сказал Мирзагалиев.

Таким образом, как добавил глава ведомства, с учетом приграничных районов потенциальная ниша для экспорта рыбной продукции могла бы составить более 3 млн тонн.

Касательно рыболовста, то по данным министра, на сегодня в стране функционируют более 1000 субъектов рыбного хозяйства, за которыми закреплено 1646 рыбохозяйственных водоемов и их участков. В отрасли занято более 11 тысяч человек. В 2019 году выловлено 45 тысяч тонн рыбы.

Основное рыболовство ведется в Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

Оксана Скибан. Нур-Султан

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