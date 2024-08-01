Казахстанца наказали штрафом за контрабанду рыбы в страны Евросоюза
По данным Главной транспортной прокуратуры, гособвинители доказали, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель компании, гражданин И., приобретал незаконно выловленную рыбу у браконьера, которую экспортировал в различные страны Евросоюза.
При этом для получения разрешительных документов на экспорт использовались подложные документы о происхождении рыбы у крестьянского хозяйства, не имеющего возможности искусственного разведения судака.
Общая стоимость незаконно экспортированной рыбной продукции составила более 210 млн тенге.
"26 июля 2024 года приговором суда гражданин И. осужден по п. 4 ч. 2 ст. 234 УК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи месячных расчетных показателей с взысканием в доход государства таможенной стоимости реализованной рыбной продукции в сумме 210 млн тенге".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры
Приговор не вступил в законную силу.
О предприимчивом казахстанце стало известно еще в феврале 2024 года. Тогда в АФМ заявили о досудебном расследовании.