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Казахстанца наказали штрафом за контрабанду рыбы в страны Евросоюза

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 11:46 Фото: Zakon.kz
В суде Конаева Алматинской области завершилось разбирательство по делу о контрабанде рыбной продукции в особо крупном размере. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает Zakon.kz.

По данным Главной транспортной прокуратуры, гособвинители доказали, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель компании, гражданин И., приобретал незаконно выловленную рыбу у браконьера, которую экспортировал в различные страны Евросоюза.

При этом для получения разрешительных документов на экспорт использовались подложные документы о происхождении рыбы у крестьянского хозяйства, не имеющего возможности искусственного разведения судака.

Общая стоимость незаконно экспортированной рыбной продукции составила более 210 млн тенге.

"26 июля 2024 года приговором суда гражданин И. осужден по п. 4 ч. 2 ст. 234 УК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи месячных расчетных показателей с взысканием в доход государства таможенной стоимости реализованной рыбной продукции в сумме 210 млн тенге".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Приговор не вступил в законную силу.

О предприимчивом казахстанце стало известно еще в феврале 2024 года. Тогда в АФМ заявили о досудебном расследовании.

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Европейский Союз Алматинская область Казахстан 2024 год Контрабанда Рыболовство Рыбы
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