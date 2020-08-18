Как будут внедрять экологическое образование в Казахстане

Экологическое воспитание включает в себя понятия ответственности, человечности и добра.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как будут выполнять поручение главы государства по поводу внедрения экологических знаний в школах и повышать экологическую культуру казахстанцев, передает zakon.kz.

События, вызвавшие общественный резонанс с загрязнением озера Кобейтуз и избиением тюленей на Каспийском море, еще раз показали важность экологической культуры и экологического образования. В этом направлении должны работать разные учреждения, но роль и место образовательных учреждений уникальны.Важно научить детей путешествовать по природе, внимательно смотреть на окружающую среду и использовать ресурсы с раннего возраста, - написал министр на своей странице в Facebook.

Он отметил, что экологическое воспитание включает в себя понятия ответственности, человечности и добра. По его словам, была проанализирована текущая программа обучения и подготовлено несколько решений. Большинство из них будет реализовано в этом году.

В целом для нас важно образование и образование, направленные на ценность в образовательных организациях, - сказал министр.

Он подробно рассказал о своей концепции экологического образования.

1. Экообразование должно начинаться с основ. Вот почему в новом учебном году во всех школах будут проходить специальные занятия по экологии. В наше время наши педагоги и эксперты работают над подготовкой программ для всех классов. Кроме того, рассматривается вопрос о внедрении экологических предметов в содержание школьных предметов.

2. Экологически образованными должны быть не только дети, но и их родители. Они должны быть примером для своих детей в защите природы, а не загрязнять ее и их поступки. Важно делать эту работу.

3. Нет ничего увлекательнее, чем получать новые знания во время подготовки к конкурсам. Когда ребенок не только пассивно воспринимает информацию, но и активно участвует в этом процессе. Поэтому на базе центра "Дарын" будут проводиться конкурсы научных проектов по экологическому направлению. Будут организованы эко-квесты, мастер-классы, подготовка театральных постановок, изготовление изделий из экоматериала с использованием вторичного сырья и т.д. Здесь будут учитываться возрастные особенности детей: миниисследования с годами приведут к серьезным научным проектам.

4. Допобразование играет немаловажную роль. Активизируют свою работу в этом направлении разные кружки, клубы, дворцы школьников.

Помимо этого, Министерство образования и науки с 2020-2021 учебного года совместно с ПРООН начинает реализацию нового проекта по повышению у обучающихся уровня экологической культуры, экологического образования и воспитания.

В рамках этого проекта:

- будет снято видео в направлении информации и образования, которое включает в себя важные экологические аспекты, такие как Земля, воздух, вода, энергия. В этих направлениях также готовятся интерактивные онлайн уроки;

- планируется регулярно проводить ряд мероприятий, таких как эко-акции, тематические выставки, лучшие конкурсы школьного озеленения;

- мы хотим построить экологические зоны (тепличный комплекс, эффективное освещение, солнечные батареи, капельное орошение, сенсорные краны и т.д.) образовательными организациями;

- наши педагоги также повысят квалификацию и будут работать совместно с различными организациями и экспертами в области экологического образования.

По словам Асхата Аймагамбетова, экологическая культура должна стать неотъемлемой частью нашей общей культуры

Мы хотим, чтобы наши дети знали, как взаимодействует окружающая среда и использовали эти навыки во взрослой жизни. Они должны знать и понимать, какой экологический след люди оставляют ежедневно. Например, понимание, сколько воды можно потратить на изготовление одной простой футболки (2700-3000 литров), мобильных телефонов, бытовой техники, машин, самолетов и как выполняются работы по наполнению их природы, - заключил глава МОН.

По его словам, разработка концепции экологического образования будет сложной и будет проходить в работе образовательных организаций.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!