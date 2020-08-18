Мамин поручил до 1 ноября разработать программы развития рыбного хозяйства 

Вылов рыбы и ее разведение является одной из приоритетных отраслей в производстве пищевой продукции.

На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены перспективы развития рыбной отрасли страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили министры экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиев, сельского хозяйства — С. Омаров, а также представители рыбных хозяйств "Хамит" — Б. Серманизов, "Caspian Riviera" — Р. Хамитова, "KingFish" — М. Турсынали.

Вылов рыбы и ее разведение является одной из приоритетных отраслей в производстве пищевой продукции. В Казахстане выращиванием товарной рыбы занимаются 180 рыбоводных хозяйств. По итогам прошедшего в феврале в Атырау совещания под председательством главы правительства был разработан ряд законодательных инициатив, направленных на минимизацию административных барьеров и создание оптимальных условий для развития рыбной отрасли. Особое внимание уделено оптимизации платы за использование водными ресурсами, эффективному зонированию и локации рыбоводных хозяйств (в т. ч. в водоохранной полосе), определению рационального графика рыболовства и работы рыболовных судов, ужесточению норм по реализации запрещенных орудий лова рыбы. В сентябре т. г. соответствующие законодательные поправки будут внесены в Парламент.

Оказываются дополнительные меры государственной поддержки в части субсидирования кормов (до 25%) и возмещения инвестиционных затрат (до 30%). Предусмотрено льготное кредитование инвестиционных проектов, направленных на развитие товарного рыбоводства.

В целом, отрасль имеет значительный потенциал и показывает динамичный рост. Благодаря принимаемым мерам объем выращенной товарной рыбы в т. г. планируется довести до 9 тыс. тонн с ростом в 1,6 раза за последние два года (в 2018 г. — 5,6 тыс. тонн, в 2019 г. — 7,4 тыс. тонн). Основной объем выращиваемой рыбы приходится на Туркестанскую область (порядка 68%), Алматинскую, Северо-Казахстанскую и Восточно-Казахстанскую области.

Премьер-министр подчеркнул, что объемы рыбного производства могут быть значительно увеличены и к 2030 году доведены до 600 тыс. тонн. При этом рыбная отрасль должна стать одной из базовых в структуре АПК, объем экспорта увеличен в 10 раз до 300 тыс. тонн и создано не менее 100 тыс. дополнительных рабочих мест.

В каждом регионе должно быть организовано рыбное производство, закреплены водоемы за субъектами бизнеса, увеличено количество торговых точек по продаже высококачественной свежей рыбы. Для обеспечения здорового рациона питания граждан необходимо увеличить уровень потребления рыбы до рекомендованного ВОЗ 16 кг на душу населения (сегодня в РК – 3-4 кг в год), — сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил до 1 ноября разработать и утвердить региональные программы развития рыбного хозяйства с указанием конкретных индикаторов и мероприятий по приоритетному субсидированию, выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и других мер государственной поддержки.

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными государственными органами поручено в месячный срок проработать с бизнес-сообществом предложения по расширению субсидирования рыбной отрасли, совместно с Министерством образования и науки — пересмотреть учебные и практические программы вузов с переносом акцента от рыболовства к рыбоводству.

Министерству финансов совместно с министерством торговли дано поручение проработать вопрос по упрощению процедур оформления поставок и прохождения всех видов контроля на границе при транспортировке рыбопосадочного материала ценных видов рыб из-за рубежа.

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