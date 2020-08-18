Курс евро перевалил за 500 тенге в обменниках

За сутки доллар подешевел на 0,14 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила,что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,06 (- 0,06 тенге), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 418-420 тенге, евро - 497-500,5 тенге, рос. рубль - 5,7-5,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов 18 августа.

Так, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,35%, составив $42,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,24% — до $45,26 за баррель.

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