Руслан Шпекбаев назначен замминистра обороны РК

Распоряжением главы государства.

Назначен заместитель министра обороны РК, передает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Шпекбаев Руслан Нуртолеуович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

Руслан Шпекбаев родился в Восточном Казахстане, в 1968 году. После окончания училища в Одессе в 1989 году, начал службу командиром минометного взвода мотострелкового полка Западной группы войск в Германии. Позже командовал батареей артиллерийского полка Гвардейской мотострелковой дивизии Туркестанского военного округа. После распада Советского Союза, был откомандирован в распоряжение министра обороны Казахстана и прошел службу от командира батареи до командира артиллерийского полка мотострелковой дивизии. Учился в Германии в артиллерийской школе Бундесвера, в Военном артиллерийском университете Министерства обороны Российской Федерации. После возвращения в Казахстан его назначили на должность заместителя командира дивизии по огневому поражению – начальником отделения ракетных войск и артиллерии управления механизированной дивизии. Он также служил заместителем командующего войсками регионального командования – начальником ракетных войск и артиллерии рода войск Управления командующего войсками регионального командования "Восток". Далее он проходил службу на различных должностях в Национальном университете обороны и Генерального штаба ВС РК, был начальником Департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил РК.

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