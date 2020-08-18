Квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан установили на 2020 год

Квоты установлены в процентном соотношении.

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 12 августа 2020 года установлены квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2020 год, передает zakon.kz.



Как отмечается, установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории республики на 2020 год в процентном отношении к численности рабочей силы:

- по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю в размере 0,32%;

- на привлечение трудовых иммигрантов в размере 3,9 %.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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