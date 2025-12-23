Квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2026 год установили в Казахстане

И.о. министра труда и социальной защиты населения подписал приказ от 12 декабря 2025 года "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2026 год", сообщает Zakon.kz.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2026 год в процентном отношении к численности рабочей силы установлена:

по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, в размере 0,25%;

на привлечение трудовых иммигрантов в размере 2,9%.

Приказ вводится в действие со 2 января 2026 года.

Мы сообщали, что в августе текущего года квота на привлечение иностранных работников была перераспределена следующим образом: