Рухнет ли доллар и что может стать новой резервной валютой?

По мнению эксперта, пока ни евро, ни китайский юань, ни криптовалюты не в состоянии заменить доллар в качестве мировой резервной валюты.

В последнее время различные мировые эксперты все чаще высказываются о том, что грядет крах доллара, и что эпоха его "непомерных привилегий", как основной мировой резервной валюты подходит к концу. Так, например, российский аналитик Сергей Рубан, называет целый ряд факторов, способных серьезно ударить по "американцу". А некоторые его коллеги, не только соглашаются с его мнением, но и пророчат, что на смену доллару, в качестве основной мировой резервной валюты придет евро, китайский юань или криптовалюты. Свою точку зрения на ситуацию в целом, а также на то, как долго еще доллар сможет удержаться в качестве мировой резервной валюты, и что может его заменить в этом качестве, в беседе с журналистом zakon.kz выразил аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев.

Как отметил казахстанский эксперт, его мнение в корне отличается от мнения зарубежных коллег. И на то есть свои причины.

Доллар, прежде всего до сих пор ассоциируется с кэшем, то есть с наличными деньгами. Конечно не в плане бумажных купюр, а объемами наличной денежной массы. И уход в кэш – до сих пор самый лучший защитный актив от чего угодно, даже лучше чем золото. А когда имеются предпосылки, что может сложиться какая-то неприятная экономическая ситуация в мире, люди уходят в золото и в кэш. Просто у кэша нет своего индекса, своей цены, и поэтому его как бы не видно. Как и то, что многие инвесторы и брокерские счета уходят в наличность. Хотя, если присмотреться к этому более пристально, то можно увидеть, что, например, еще прошлой осенью, перед разыгравшимся мировым кризисом конгломерат легендарного инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway до 50% своих счетов хранил наличными. Это видно в отчетах Bank of America, и других институционалов. Но на это как бы не особо обращают внимание, – пояснил Андрей Чеботарев.

По его словам, уже в течение многих лет различные эксперты говорят о том, что доллар неминуемо упадет и его заменит другая мировая резервная валюта. Но, как показывает жизнь, ни один из этих прогнозов пока не сбылся.

На мой взгляд, сейчас нет никаких предпосылок к тому, чтобы доллар перестал быть основной резервной валютой. Ни у одной другой валюты нет такой популярности, и самое главное – того, что эта популярность дает. Почему это защитный актив? Потому что это абсолютная ликвидность. То есть в период кризиса даже акции таких крупных компаний, как Tesla или ей подобных, не настолько ликвидны, насколько ликвиден кэш. То есть с кэшем вы всегда можете поступить, как и когда вам угодно, а допустим, акции Tesla вам нужно еще продать или поменять на что-то. Поэтому доллар пока правит миром, и будет это делать в ближайшее время. А разговоры о том, что его может заменить, например, китайский юань, несостоятельны. Даже во взаиморасчетах внутри ЕАЭС превалирует доллар. И одна из задач ЕАЭС – это как раз упразднение этой долларовой прослойки во внутренних расчетах. Китай с Россией за нефтепродукты тоже рассчитывается не только в юанях, а в основном в долларах. И собственно все это вкупе вместе с огромным балансом бондов в долларах, гарантирует то, что доллар будет пользоваться огромным спросом и дальше, – считает эксперт.

Он дополнил, что сейчас американская валюта действительно теряет в цене, и она потеряла достаточно много в последнее время. Если зимой индекс доллара был 99, то сейчас он опустился до 93 единиц. Это происходит на фоне пандемии коронавируса и огромных вливаний в экономику США. Но все же это скорее говорит не о слабости "американца", а целенаправленной экономической политике США.

Тут стоит отметить, что это собственно одно из обещаний президента США Дональда Трампа. Дешевый доллар – единственное, что его отделяет от возврата очень многие американские компании и предприятия обратно в США. И складывается впечатление, что для него паритет с евро идеальным был бы один к пяти. Потому что тогда американские товары подешевеют в мире, и их можно будет проще и лучше покупать. И Трамп не раз сам об этом заявлял, говоря, что дорогой доллар – это препятствие для супервозрождения американской экономики. Поэтому в удешевлении доллара тоже есть смысл, – отметил эксперт.

В общем, по его мнению, доллару, как резервной валюте сейчас ничего не угрожает. И никаких предпосылок для перехода к какой-то новой резервной валюте нет. А те, кто говорит, что это может быть биткоин или евро, мягко говоря, лукавят.

Достаточно посмотреть общую капитализацию биткоина, которая не годится даже в капитализацию компании Apple. Поэтому биткоину, как и другим криптовалютам очень далеко до того, чтобы стать мировой резервной валютой. Как впрочем, и юаню. Хотя Китай и является по некоторым, но далеко не по всем данным, экономикой №1. Евро? Точно нет, так как в этой валюте слишком мало бондов (облигаций) выпущено. Гораздо меньше, чем в остальных валютах. Поэтому к счастью для США, и может быть, к сожалению, для всего остального мира доллар был, остается и будет оставаться мировой резервной валютой, поскольку альтернативы ему сейчас нет. И как я уже говорил выше, это универсальный защитный актив, в который все уходят во время кризиса, – подытожил Андрей Чеботарев.

Владимир Демидов

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