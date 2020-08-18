Разработанная Китаем вакцина готова выйти на рынок в декабре

Процедура маркетингового обзора начнется после завершения третьей фазы клинических испытаний за рубежом.

Китайские инактивированные вакцины от COVID-19, вероятно, появятся на рынке к концу декабря по цене менее 1000 юаней (около 60 тысяч тенге) за две дозы. Об этом пишет Global Times, передает zakon.kz.

Процедура маркетингового обзора начнется после завершения третьей фазы клинических испытаний за рубежом, заявили разработчики вакцины.

Цена вакцин не будет высокой после того, как они поступят на рынок, а каждые две дозы будут стоить менее 1000 юаней, сказал председатель Китайской Национальной фармацевтической группы Лю Цзинчжэнь.

Он отметил, что в вакцинации в основном нуждаются жители густонаселенных районов. Также он заявил, что получил дозу и не почувствовал никаких побочных эффектов.

Две инактивированные вакцины-кандидаты, разработанные институтами Sinopharm отдельно в Пекине и Ухане, были доставлены на третью фазу клинических испытаний в ОАЭ в июне.

Цех в Пекине, способный производить 120 миллионов доз в год, прошел проверку биологической безопасности со стороны соответствующих национальных органов и готов к производству. Еще один цех Sinopharm в Ухане способен производить 100 миллионов доз в год.

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