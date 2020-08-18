Зараженного чумой обнаружили в Калифорнии

Симптомы чумы часто появляются в течение двух недель после воздействия.

Житель американского штата Калифорния заразился чумой, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Медики предполагают, что мужчина мог быть укушен блохой во время прогулки с собакой. Инфицированный проходит лечение дома под присмотром медицинского работника.

Симптомы чумы часто появляются в течение двух недель после воздействия и могут включать лихорадку, тошноту, слабость и опухшие лимфатические узлы. Лечение антибиотиками может быть эффективным, если заболевание выявляется достаточно рано.

Случаи заболевания людей чумой чрезвычайно редки, но могут быть очень серьезными. Очень важно, чтобы люди принимали меры безопасности для себя и своих домашних животных, когда они находятся на открытом воздухе, особенно во время прогулок, походов или кемпингов в районах обитания диких грызунов, - сказала сотрудник общественного здравоохранения округа Эльдорадо доктор Нэнси Уильямс.

Последний подтвержденный случай чумы в Калифорнии фиксировали в 2015 году - тогда заразились двое. Они прошли курс лечения и выздоровели. До этого в штате не было зафиксировано ни одного случая с 2006 года.

В последние десятилетия в Соединенных Штатах ежегодно регистрируется в среднем семь случаев заболевания чумой, причем от одного до 17 случаев в год, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее в этом месяце мужчина из Нью-Мексико в возрасте 20 лет умер от септической чумы. Это был второй подтвержденный случай заболевания в штате в этом году.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!