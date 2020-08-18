Ученые не предвидели приближения астероида к Земле

Космический объект имел ширину от двух до 5,5 метров.

Астероид размером с автомобиль пролетел близко с Землей. В NASA признали, что понятия не имели о его приближении, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Астероид, названный 2020 QG, пролетел в воскресенье на близком расстоянии - примерно в 2950 км.

Паломарская обсерватория в Калифорнии обнаружила астероид только через шесть часов после того, как он пролетел мимо Земли.

Астероид приблизился незамеченным со стороны Солнца. Мы этого не предвидели. Этот астероид был ближе всех к рекорду (расстояния до Земли), если отбросить несколько известных астероидов, которые действительно повлияли на нашу планету, - сказал директор Центра изучения околоземных объектов NASA Пол Чодас.

Космический объект имел ширину от двух до 5,5 метров.

В NASA отметили, что такой маленький астероид не причинил бы вреда человечеству. Такой астероид с большей вероятностью сгорел бы в атмосфере.

Метеороид, который мог бы нанести "значительный ущерб" планете, попадает только каждые две тысячи лет. Космические объекты размером менее 25 метров скорее всего сгорят, когда они войдут в атмосферу Земли и причинят мало или вообще не причинят вреда.

Только раз в несколько миллионов лет появляется объект, достаточно большой, чтобы угрожать земной цивилизации. Ударные кратеры на Земле, Луне и других планетных телах являются свидетельством этих явлений.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!