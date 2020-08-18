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Скончалась главный тренер женской сборной РК по футболу

Будучи всегда востребованным, высокопрофессиональным и уникальным в своем роде игроком, Разия Тулеуовна привлекалась в состав национальных сборных Казахской ССР, СССР, СНГ, Казахстана и России.

Фото : КФФ18 августа 2020, 14:49

На 53-м году жизни скоропостижно скончалась главный тренер женской национальной сборной Казахстана по футболу Разия Тулеуовна Нуркенова. Об этом сообщили в Казахстанской федерации футбола (КФФ), передает zakon.kz.

В кругу спортивной общественности и болельщиков Разия Нуркенова известна как форвард национальной сборной Казахстана первого в независимой истории страны созыва команды.

Игровой путь Разии Нуркеновой начался в составе женского футбольного клуба «Олимп» из Караганды, за который она выступала в период с 1987 по 1991 год.

В 1992 году Разия Нуркенова получила приглашение выступать за российский футбольный клуб ЦСК ВВС из города Самары, цвета которого защищала вплоть до 2001 года в амплуа атакующего хавбека.

Будучи всегда востребованным, высокопрофессиональным и уникальным в своем роде игроком, Разия Тулеуовна привлекалась в состав национальных сборных Казахской ССР, СССР, СНГ, Казахстана и России.

После завершения игровой карьеры и окончания факультета «Физическая культура» Карагандинского педагогического института, продолжила спортивную деятельность в качестве арбитра, а затем лицензированного УЕФА тренера.

Мастер спорта РК и РФ по футболу.

Трехкратная чемпионка России: 1993, 1994, 1996

Обладатель Кубка России: 1994

Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 1996


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