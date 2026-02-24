Женской сборной Казахстана по футболу назначили главного тренера

24 февраля стало известно, что главным тренером женской сборной Казахстана по футболу стала экс-игрок национальной команды Бегайым Кыргызбаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, об этом объявили в Казахстанской федерации футбола.

Бегайым Сапаркызы – одна из самых ярких представительниц казахстанского женского футбола. В качестве футболистки 11 раз становилась чемпионкой Казахстана и 10 раз выигрывала Кубок Казахстана.

В составе национальной сборной выступала с 2003 года и стала рекордсменкой по количеству проведенных матчей в истории женской сборной Казахстана. На ее счету 85 игр и 17 голов за главную команду страны.

Тренерскую карьеру Бегайым Сапаркызы начала в 2022 году. Она работала с женскими командами "Окжетпес" и "Елимай", а также занимала должность ассистента главного тренера женской национальной сборной Казахстана.

