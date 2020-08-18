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Мертвую пару нашли в Рудном

Ход расследования преступления взят на контроль прокуратурой области.

Фото : Пресс-служба ДП Костанайской области18 августа 2020, 15:48

Специальная следственно-оперативная группа работает над раскрытием двойного убийства в городе Рудном. Пока на след преступника или преступников выйти не удалось, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Костанайской области, сегодня 18 августа 2020 года в 11.48 участковый инспектор полиции города Рудного при проверке сообщения, поступившего на пульт "102" обнаружил в частном доме тела 53-летнего мужчины и его 43-летней сожительницы. При осмотре места происшествия было установлено, что смерть была насильственной.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 ч. 2 "Убийство". В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием данного преступления. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, – сообщил и.о. начальника областного ДП Негмет Исмагулов.

Ход расследования взят на контроль прокуратурой области.


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