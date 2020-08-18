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Little Big обвинили в плагиате. Впереди - суд

В 2020 году группа Little Big должна была представить Россию на Евровидении с песней "Uno".

Фото : кадр из видео18 августа 2020, 16:10

Популярная во всем мире российская группа Little Big будет в суде доказывать, что их хиты не являются плагиатом, передает zakon.kz.

Исковое заявление в суд на Little Big с обвинениями в плагиате подал некто Валь Толетов, сооснователь группы Hard Bass School.

Little Big взяла для своей песни "Pop On The Top" бас-дорожку из нашего трека "Раз-раз-раз, это хардбасс". Обратите внимание на бас. Бас срезан с этой композиции. Возможно, какие-то незначительные изменения были добавлены, но этот бас был синтезирован нами, - сказал Толетов.

В качестве компенсации музыкант требует с популярной не только в России, но и во всем мире 12 млн рублей (около 72 млн тенге).

Сделать собственное программное обеспечение для треков всегда стоит дорого. Кроме того, его достаточно сложно создать, - объяснил сумму иска Валь Толетов.

Добавим, что группа Little Big стала известна во всем мире благодаря хиту "Skibidi". Странные движения, которые выполянли музыканты в видеоклипе. моментально стали вирусными и захватили весь мир. В клипе на композмицию "Lolly Bomb" снялся актер из Гонконга - двойник лидера КНДР Ким Чен Ина. В 2020 году группа Little Big должна была представить Россию на Евровидении с песней "Uno".


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