Доходы казахстанцев не упали, несмотря на карантин - МНЭ РК

За январь-июнь 2020 года, по предварительной оценке, среднедушевые номинальные денежные доходы составили 109 903 тенге и увеличились в номинальном выражении на 9,3%, в реальном – на 2,7%.

Руководитель Управления статистики труда и уровня жизни Комитета по Статистике МНЭ РК Наталья Белоносова прокомментировала заявление эксперта о том, что из-за пандемии упали доходы казахстанцев, передает zakon.kz.

По статтданным Комитета, среднедушевые номинальные денежные доходы населения снизились только за июнь, а с начала года увеличились.

Формирование данных по среднедушевым номинальным денежным доходам Комитет по статистике ведет в соответствии с Методикой расчета (оценке) номинальных денежных доходов населения, утвержденной приказом председателя Комитета по статистике МНЭ. Ежемесячно Комитет рассчитывает оценку среднедушевых номинальных денежных доходов по стране на основе предварительных статданных. И ежеквартально Комитет рассчитывает окончательные данные по Казахстану и регионам.

В соответствии с Планом статистических работ на 2020 год, данные по среднедушевым номинальным денежным доходам за 2 квартал 2020 года будут опубликованы на сайте Комитета 28 сентября 2020 года.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения рассчитываются путем деления суммы всех доходов, полученных населением, включая заработную плату, пенсии, пособия, доходы от предпринимательской деятельности, прочие доходы, на численность населения страны.

В среднем за июнь 2020 года, по предварительной оценке, среднедушевые номинальные денежные доходы населения страны составили 109 098 тенге в месяц и увеличились в номинальном выражении на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, в реальном - снизились на 1,7 %. В структуре среднедушевых номинальных денежных доходов в июне наибольшую долю составляет доход от наемной занятости (оплата труда) – 71 %, на доход от индивидуальной предпринимательской деятельности приходится – 10,4%, на социальные трансферты – 17,3%, прочий денежный доход составляет – 1,3%. За январь-июнь 2020 года, по предварительной оценке, среднедушевые номинальные денежные доходы составили 109 903 тенге и увеличились в номинальном выражении на 9,3%, в реальном – на 2,7%, - сообщила Наталья Белоносова.

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