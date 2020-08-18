"Целительница" выманила у пенсионерки 2 млн тенге

Она выманила у пенсионерки 3000 долларов USA, 40000 тенге и бриллиантовый набор.

Мошенницу, представляющуюся целительницей, задержали полицейские Семея, передает zakon.kz.

В конце июля в Центральный отдел полиции города обратилась 66-летняя пенсионерка, сообщившая, что стала жертвой обманщицы.

По ее словам, неизвестная женщина в возрасте около 50 лет, пришла к ней домой и пообещала "снять порчу". Злоупотребив доверием, выманила у пенсионерки денежные средства в размере 3000 долларов USA, 40000 тенге и бриллиантовый набор. Общий нанесенный общий ущерб составил около 2 миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицией города Семей была установлена личность мошенницы. Ею оказалась 48-летняя жительница города Алматы, которая в ходе допроса дала признательные показания. Вещественные доказательства изъяты, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

"Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 части 1 УК РК "Мошенничество", - говорится в сообщении пресс-службы ДП ВКО.

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