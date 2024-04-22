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Законодательство РК

Интернет-мошенники пытались выманить 50 млн тенге у пенсионерки

Обман, мошенники, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 16:36 Фото: unsplash
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге ведомства 22 апреля 2024 года рассказал, что интернет-мошенник пытался выманить у пенсионерки 50 млн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Караганде полицейские пресекли попытку интернет-мошенника выманить 50 млн тенге у пенсионерки.

"В Отдел по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции Карагандинской области позвонили сотрудники службы безопасности одного из банков. Они сообщили, что в банке находится пенсионерка, пытающаяся снять со своего депозита 50 млн тенге", – сообщил Шынгыс Алекешев.

По его словам, cтражи порядка незамедлительно прибыли в финансовое учреждение.

"Пожилая женщина пояснила, что хочет обналичить свои сбережения и положить их уже на депозит внука. Выяснилось, сам внук о "сюрпризе" бабушки даже не подозревал. При этом карагандинка утверждала, что посторонние лица ей не звонили и никакого давления на нее не оказывали. Полицейские все же убедили пенсионерку не снимать денежные средства", – дополнил Шынгыс Алекешев.

Он сообщил, что злоумышленники предупредили женщину, чтобы она об этом никому не говорила. И бабушка строго придерживалась полученной "инструкции".

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Екатерина Елисеева
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